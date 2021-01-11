Популярный исполнитель Макс Барских продолжает восхищать фанатов снимками с отдыха

Подборка фотографий появилось в личном микроблоге певца в Instagram.

Если раньше Макс Барских устраивал фотосессии на территории виллы, которую он, видимо, арендует на отдыхе, то сейчас пошли кадры, сделанные в дикой природе.

Так, Макс Барских решил искупаться в озере под сильным водопадом и своим оголенным торсом завлек украинок.

"Обряд обновления", - пафосно подписал певец новые фотографии в своем микроблоге.

Публикация пришлась по душе десяткам тысяч подписчиков артиста. Лайки под фотографиями оставили даже Ольга Сумская и Леся Никитюк.

Более того, подписчицам настолько понравилась новая фотосессия Макса Барских, что они начали сравнивать с его с "Аполлоном".

"Космос, так же хочется", "Хорош,красава,все грехи смыл, теперь хит за хитом будут написаны", "Какая красота", "Вау, где это?", "Ты такой милый", "Дельфин", "Аполлон", "Да, я бы там тоже обновилась", "Макс, Аполлон", "Хорош красавчик, а улыбка чё стоит, обожульки", "Офигенско красиво. Сильно не обновляйся Барсик, а то не узнаем!", "Самая большая энергетическая сила именно в водопадах", "Позови меня с собой", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Макса Барских заподозрили в совместном отдыхе с Аланом Бадоевым.

Так, популярный исполнитель Макс Барских на этот раз позировал в отражении панорамных окон виллы, где он, видимо, остановился на отдыхе.

На фото можно увидеть Макса Барских в одном халате, а позади музыканта расположен роскошный бассейн.

В комментариях также предположили, что Макс Барских может вместе с отдыхать с известным режиссером и продюсером Аланом Бадоевым, который снял для музыканта несколько клипов.

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