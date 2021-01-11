Напередодні в Дніпрі рибалка Олександр Громадський руками зловив величезного сома на підводній рибалці

Він уточнив, що зловив рибу на річці Дніпро недалеко від металургійного заводу "Стан 550". Фото улову він показав на своїй сторінці в Facebook.

Рибалка Олександр Громадський розповів, що пірнав довго, бачив багато невеликої риби, але раптово помітив величезного сома на мілині і зловив його голими руками.

"Чому він не в зимувальній ямі?,- подумав я. потрібно терміново щось робити! Рішення прийшло само собою, я пірнув і схопив його голими руками за величезну щелепу. Ехххх, що тут почалося!!! Сом мало не виламав мені обидві руки, тягав мене по всьому Дніпру від берега до берега, іноді вистрибував, як дельфін, а потім йшов на дно. Він не підозрював про допомогу, але все ж потім заспокоївся і я зміг його витягнути", – написав Громадський.

Чоловік уточнив, що сфотографувався з рибою, а потім випустив її на зимувальну яму.

"Нехай зимує і набирається сил, адже йому належить з'їсти багато риби, а що б він не голодував, ми йому восени запустимо ще 2 тонни мальків коропа, товстолобика і білого амура, якраз цього об'єму на рік повинно вистачити. Це ж матковий сом, хоча він більше був схожий на папочного", - резюмував чоловік.

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