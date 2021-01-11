Накануне в Днепре рыбак Александр Громадский руками поймал огромного сома на подводной рыбалке

Он уточнил, что словил рыбу на реке Днепр недалеко от металлургического завода "Стан 550". Фото улова он показал на своей странице в Facebook.

Рыбак Александр Громадский рассказал, что нырял долго, видел много небольшой рыбы, но внезапно заметил гигантского сома на отмели и поймал его голыми руками.

"Почему он не в зимовальной яме?, - подумал я. Нужно срочно что-то делать! Решение пришло само собой, я нырнул и схватил его голыми руками за огромную челюсть. Эхххх, что тут началось!!! Сом чуть не выломал мне обе руки, таскал меня по всему Днепру от берега до берега, иногда выпрыгивал, как дельфин, а потом уходил на дно. Он не подозревал о помощи, но всё же потом успокоился и я смог его вытащить", – написал Громадский.

Мужчина уточнил, что сфотографировался с рыбой, а затем выпустил ее на зимовальную яму.

"Пусть зимует и набирается сил, ведь ему предстоит съесть много рыбы, а что бы он не голодал, мы ему осенью запустим ещё 2 тонны мальков карпа, толстолобика и белого амура, как раз этого обьёма на год должно хватить. Это же маточный сом, хотя он больше был похож на папочного", - резюмировал мужчина.

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