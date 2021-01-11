Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, без збентеження показала бюст в купальнику не за розміром

Модель любить проводити час на пляжі, тому часто блищить на представлених фото в Instagram в самих різних і сміливих купальниках. Так як Квітко не звикла приховувати гідності, вона також робить акцент на фігурі без зайвої скромності.

На одному з фан-акаунтів було показано одне з численних фото Анастасії, зроблене на пляжі. Дівчина позувала в білому купальнику, який був їй не зовсім за розміром. Верхня частина бікіні виявилася мала-частина грудей Квітко можна помітити з-під тканини знизу.

До слова, бюст шостого розміру моделі вже став її "візитною карткою". Рекламуючи купальники і білизну, модель завжди привертає до себе увагу:

"Боніта ❤; дуже гарячі картинки 🔥; досить круто; мрія мільйонів чоловіків у світі!)); Прекрасне бікіні; ти справжня красуня ♥; приголомшливе тіло! Форми як стрибунці; в якому магазині є бікіні?; Фантастичні форми🍕; Прекраснийвід; чудово🔥; Анастасія зі святом вас; така красива; скільки ж здоров'я в цьому тілі».

Так як Анастасія займається моделінгом вже більше семи років, вона звикла показувати себе в сміливих нарядах і не приховує свого тіла.

Навіть надягаючи кофти або сукні Квітко намагається не ховати бюст, адже дуже пишається формами шостого розміру і вважає, що їй пощастило мати таку унікальну фігуру. При вазі сімдесят кілограм дівчина має тонку талію, через що в мережі часто пишуть під фото Анастасії про Фотошопі.

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