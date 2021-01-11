Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, без смущения показала бюст в купальнике не по размеру

Модель любит проводить время на пляже, поэтому зачастую блистает на представленных фото в Инстаграм в самых разных и смелых купальниках. Так как Квитко не привыкла скрывать достоинства, она также делает акцент на фигуре без лишней скромности.

На одном из фан-аккаунтов было показано одно из многочисленных фото Анастасии, сделанное на пляже. Девушка позировала в белом купальнике, который был ей не совсем по размеру. Верхняя часть бикини оказалась мала – часть груди Квитко можно заметить из-под ткани снизу.

К слову, бюст шестого размера модели уже стал ее «визитной карточкой». Рекламируя купальники и белье, модель всегда привлекает к себе внимание:

«Бонита ❤; Очень горячие картинки 🔥; Довольно круто; Мечта миллионов мужчин в мире!)); Прекрасное бикини; Ты настоящая красотка ♥; Потрясающее тело! Формы как попрыгунчики; В каком магазине есть бикини?; Фантастические формы🍕; Прекрасныйвид; Замечательно 🔥; Анастасия с праздником вас; Такая красивая; сколько же здоровья в этом теле».

Так как Анастасия занимается моделингом уже более семи лет, она привыкла показывать себя в смелых нарядах и не скрывает своего тела.

Даже надевая кофты или платья Квитко старается не прятать бюст, ведь очень гордится формами шестого размера и считает, что ей повезло иметь такую уникальную фигуру. При весе семьдесят килограмм девушка имеет тонкую талию, из-за чего в сети часто пишут под фото Анастасии о фотошопе.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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