В Україні незабаром очікується похолодання, а поки погода радує око весняними сюрпризами
Зокрема, у Мукачеві, що на Закарпатті, вже з'явилися первоцвіти. Примули і проліски зацвіли в місті в розпал зими.
Буйство фарб і запахів могли побачити в Мукачеві, на вулиці Ілони Зріні. Про це повідомляє "Голос Карпат".
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Крім того, в самому центрі Мукачева, що на Закарпатті, росте незвичайна японська вишня. Саме через традицію цвісти кілька разів на рік і навіть взимку сакура і отримала своє прізвисько. Її місцеві жителі вже називають "божевільною", так як вона регулярно цвіте невпопад. Ось і в перші дні січня вона теж почала цвісти.
Також раніше повідомлялося, що на тлі весняного тепла в Україні стали цвісти рослини, які зазвичай ростуть в теплі пори року.
У деяких українців виросли салат і петрушка, а кияни помітили цвітіння сакури. Тим часом первоцвіти розпустилися під Одесою на Новий Рік.
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