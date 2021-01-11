В Україні незабаром очікується похолодання, а поки погода радує око весняними сюрпризами

Зокрема, у Мукачеві, що на Закарпатті, вже з'явилися первоцвіти. Примули і проліски зацвіли в місті в розпал зими.

Буйство фарб і запахів могли побачити в Мукачеві, на вулиці Ілони Зріні. Про це повідомляє "Голос Карпат".

На дворі зима, в повітрі Мукачева вже схоже настала весна. Варто відзначити, що перші примули зазвичай з'являються, коли сходить сніг і проростає перша трава. Зате проліски цвітуть трохи пізніше - в кінці зими або початку весни. Крім того, проліски занесені до Червоної книги України.

Крім того, в самому центрі Мукачева, що на Закарпатті, росте незвичайна японська вишня. Саме через традицію цвісти кілька разів на рік і навіть взимку сакура і отримала своє прізвисько. Її місцеві жителі вже називають "божевільною", так як вона регулярно цвіте невпопад. Ось і в перші дні січня вона теж почала цвісти.

Також раніше повідомлялося, що на тлі весняного тепла в Україні стали цвісти рослини, які зазвичай ростуть в теплі пори року.

У деяких українців виросли салат і петрушка, а кияни помітили цвітіння сакури. Тим часом первоцвіти розпустилися під Одесою на Новий Рік.

Нагадаємо, весна увірвалася до Києва на Новий рік і розпустилося безліч квітів, яскраві фото.

Як повідомляла Politeka, українка виростила в саду феноменальний фрукт, неймовірні кадри.

Також Politeka писала, що в Україну несподівано прийшла весна і розцвіли кущі бузку, фото аномалії.