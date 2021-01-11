В Украине в скором времени ожидается похолодание, а пока погода радует глаз весенними сюрпризами
В частности, в Мукачево, что на Закарпатье, уже появились первоцветы. Примулы и подснежники зацвели в городе в разгар зимы.
Буйство красок и запахов могли увидеть в Мукачево, на улице Илоны Зрини. Об этом сообщает "Голос Карпат".
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Кроме того, в самом центре Мукачево, что на Закарпатье, растет необычная японская вишня. Именно из-за традиции цвести несколько раз в год и даже зимой сакура и получила свое прозвище. Ее местные жители уже называют "сумасшедшей", так как она регулярно цветет невпопад. Вот и в первые дни января она тоже начала цвести.
Также ранее сообщалось, что на фоне весеннего тепла в Украине стали цвести растения, которые обычно растут в теплые времена года.
У некоторых украинцев выросли салат и петрушка, а киевляне заметили цветение сакуры. Тем временем первоцветы распустились под Одессой на Новый год.
Напомним, весна ворвалась в Киев на Новый год и распустилось множество цветов, яркие фото.
Как сообщала Politeka, украинка вырастила в саду феноменальный фрукт, невероятные кадры.
Также Politeka писала, что в Украину неожиданно пришла весна и расцвели кусты сирени, фото аномалии.