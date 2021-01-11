В Украине в скором времени ожидается похолодание, а пока погода радует глаз весенними сюрпризами

В частности, в Мукачево, что на Закарпатье, уже появились первоцветы. Примулы и подснежники зацвели в городе в разгар зимы.

Буйство красок и запахов могли увидеть в Мукачево, на улице Илоны Зрини. Об этом сообщает "Голос Карпат".

На дворе зима, в воздухе Мукачева уже похоже наступила весна. Стоит отметить, что первые примулы обычно появляются, когда сходит снег и прорастает первая трава. Зато подснежники цветут чуть позже-в конце зимы или начале весны. Кроме того, подснежники занесены в Красную книгу Украины.

Кроме того, в самом центре Мукачево, что на Закарпатье, растет необычная японская вишня. Именно из-за традиции цвести несколько раз в год и даже зимой сакура и получила свое прозвище. Ее местные жители уже называют "сумасшедшей", так как она регулярно цветет невпопад. Вот и в первые дни января она тоже начала цвести.

Также ранее сообщалось, что на фоне весеннего тепла в Украине стали цвести растения, которые обычно растут в теплые времена года.

У некоторых украинцев выросли салат и петрушка, а киевляне заметили цветение сакуры. Тем временем первоцветы распустились под Одессой на Новый год.

Напомним, весна ворвалась в Киев на Новый год и распустилось множество цветов, яркие фото.

Как сообщала Politeka, украинка вырастила в саду феноменальный фрукт, невероятные кадры.

Также Politeka писала, что в Украину неожиданно пришла весна и расцвели кусты сирени, фото аномалии.