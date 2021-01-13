Відома модель Кайя Гербер, дочка Сінді Кроуфорд, показала, як відпочиває

На фото красуня позувала в топі і штанях, а волосся покрила хусткою. Дівчина сиділа на траві, тримаючи в руці пензлик. Кая вирішила влаштувати хвилину релаксу в тиші і зайнятися малюванням. Дочка Кроуфорд засвітила і маленьке тату у себе на плечі, яке не часто побачити на кадрах. Знімок вийшов милим і захоплюючим, адже Гербер виглядає ідеально. Про це пише Politteka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Знайти тишу", - написала зірка.

"Намалюй мене, як одну зі своїх французьких дівчат", " підемо, скоріше розфарбувати мене !!!", "Я також знаходжу нерухомість, вдаючи, що малюю", "ти грайлива"," чому ця трава така прекрасна", "принцеса Кайя"," Рулон туалетного паперу напоготові"," Ти така красива", " як ти можеш бути такою красивою?", "Ви зараз друкуєте?? Вражає"," дефіцитний Туалетний папір","Привіт з Німеччини".

Ми писали, що 19-річна американська модель Кайя Гербер, дочка королеви подіуму Сінді Кроуфорд, звела з розуму кадрами спокушання.

Модель постала в глибинах Греції, біля вікових валунів в розкішній чорній сукні з тканини, схожої на шкіру, з шалено красивим декольте.

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