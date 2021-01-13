Известная модель Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, показала, как отдыхает

На фото красотка позировала в топе и штанах, а волосы покрыла платком. Девушка сидела на траве, держа в руке кисточку. Кая решила устроить минуту релакса в тишине и заняться рисованием. Дочь Кроуфорд засветила и маленькое тату у себя на плече, которое не часто увидеть на кадрах. Снимок получился милым и увлекательным, ведь Гербер выглядит идеально. Об этом пишет Politteka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Найти тишину", - написала звезда.

"Нарисуй меня, как одну из своих французских девушек", "Пойдем, поскорее раскрасить меня !!!", "Я также нахожу неподвижность, делая вид, что рисую", "Ты игривая", "Почему эта трава такая прекрасная", "Принцесса Кайя", "Рулон туалетной бумаги наготове", "Ты так красива", "как ты можешь быть такой красивой?", "Вы сейчас печатаете ?? Впечатляет", "дефицитная туалетная бумага", "Привет из Германии".

Мы писали, что 19-летняя американская модель Кайя Гербер, дочь королевы подиума Синди Кроуфорд, свела с ума кадрами соблазнения.

Модель предстала в глубинах Греции, возле вековых валунов в роскошном черном платье из ткани, похожей на кожу, с безумно красивым декольте.

Напомним, 19-летняя дочь Синди Кроуфорд сжала купальником "ягодки", восхищая видом

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