Стало відомо ім'я військового ЗСУ, який 11 січня загинув на Донбасі

Так, ним виявився 37-річний старший солдат ЗСУ Олег Андрієнко. Про це повідомили в Facebook 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

Відомо також, що у загиблого солдата залишилася дружина, син, якому менше року, і мати.

Загиблий був стрільцем-помічником гранатометника, чоловіка поховають у Запоріжжі.

"Командування 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади і весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині загиблого героя і розділяє невимовний біль важкої втрати. Світла пам'ять Олега Андрієнка залишиться в серцях всіх, хто його знав, любив і поважав", - повідомили в Facebook мотопіхотної бригади.

Відзначається також, що старший солдат ЗСУ загинув 11 січня від кульового вогнепального поранення в голову в результаті пострілу ворожого снайпера.

Раніше ми повідомляли, що помер голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Микола Мальков. Генерал-лейтенант ЗСУ пішов з життя передчасно внаслідок хвороби.

З 2000 року Мальков був начальником залізничних військ України. Понад 50 років він присвятив армійській службі, зробив значний внесок у розвиток і становлення Збройних сил України. У 2004 році заснував і очолив Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту.

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