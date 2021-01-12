Стало известно имя военного ВСУ, который 11 января погиб на Донбассе

Так, им оказался 37-летний старший солдат ВСУ Олег Андриенко. Об этом сообщили в Facebook 56 Отдельной мотопехотной мариупольской бригады.

Известно также, что у погибшего солдата осталась жена, сын, которому меньше года, и мать.

Погибший был стрелком — помощником гранатометчика, мужчину похоронят в Запорожье.

"Командование 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье погибшего героя и разделяет неописуемую боль тяжелой утраты. Светлая память Олега Андриенко останется в сердцах всех, кто его знал, любил и уважал", - сообщили в Facebook мотопехотной бригады.

Отмечается также , что старший солдат ВСУ погиб 11 января от пулевого огнестрельного ранения в голову в результате выстрела вражеского снайпера.

Ранее мы сообщали, что умер глава Администрации Государственной специальной службы транспорта Николай Мальков. Генерал-лейтенант ВСУ ушел из жизни преждевременно вследствие болезни.

С 2000 года Мальков был начальником железнодорожных войск Украины. Более 50 лет он посвятил армейской службе, внес значительный вклад в развитие и становление Вооруженных сил Украины. В 2004 году основал и возглавил Администрацию Государственной специальной службы транспорта.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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