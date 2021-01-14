Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) заворожила формами в бікіні

Популярна красуня цього разу показала соковиті форми в міні-бікіні, передає Politeka.net. Зірка показала неймовірні форми, записавши відео. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Модель зараз відпочиває на одному з мексиканських курортів і зробила кадри, перебуваючи у своєму номері.

Брюнетка показала фігуру в дзеркалі в повний зріст.

Модель трохи повиляла стегнами в крихітних плавочках на зав'язочках. Округлі досконалості заворожували погляд. Груди теж виглядали чудово в настільки крихітному купальнику, що являв собою невеликі клаптиками тканини.

На іншому кадрі Сьенега розкинулася на дивані, хвалячись підтягнутим тілом.

Красуня пограла з вологим волоссям і посміхнулася, дивлячись в камеру.

"Ще одне відео зі мною в бікіні💁 🏻 ♀️", - написала Кассандра.

За кілька годин пост зібрав понад 6000 переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі захоплювалися фігурою зірки.

"Мамасіта", - написав один з фанатів.

Раніше ми писали, що 36-річна Кассандра Сьєнега розповіла, що у неї не тільки мексиканське, але і німецьке коріння.

Красуня з ранніх років рекламує бікіні на собі, чим і заробляє на життя.

Зірка любить подорожувати, а також фотографувати.

Брюнетка зізналася, що мріє стати дружиною і мамою. При цьому вона пообіцяла, що буде зустрічати чоловіка в чому-небудь гарячому і домашньою їжею.

Свого ідеального чоловіка вона представляє доглянутим бізнесменом.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьенега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула своїм" жаром "в прозорій сіточці:"Моя принцеса".