Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) заворожила формами в бікіні
Популярна красуня цього разу показала соковиті форми в міні-бікіні, передає Politeka.net. Зірка показала неймовірні форми, записавши відео. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Модель зараз відпочиває на одному з мексиканських курортів і зробила кадри, перебуваючи у своєму номері.
Брюнетка показала фігуру в дзеркалі в повний зріст.
Модель трохи повиляла стегнами в крихітних плавочках на зав'язочках. Округлі досконалості заворожували погляд. Груди теж виглядали чудово в настільки крихітному купальнику, що являв собою невеликі клаптиками тканини.
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На іншому кадрі Сьенега розкинулася на дивані, хвалячись підтягнутим тілом.
Красуня пограла з вологим волоссям і посміхнулася, дивлячись в камеру.
"Ще одне відео зі мною в бікіні💁 🏻 ♀️", - написала Кассандра.
За кілька годин пост зібрав понад 6000 переглядів і багато коментарів. Користувачі мережі захоплювалися фігурою зірки.
"Мамасіта", - написав один з фанатів.
Раніше ми писали, що 36-річна Кассандра Сьєнега розповіла, що у неї не тільки мексиканське, але і німецьке коріння.
Красуня з ранніх років рекламує бікіні на собі, чим і заробляє на життя.
Зірка любить подорожувати, а також фотографувати.
Брюнетка зізналася, що мріє стати дружиною і мамою. При цьому вона пообіцяла, що буде зустрічати чоловіка в чому-небудь гарячому і домашньою їжею.
Свого ідеального чоловіка вона представляє доглянутим бізнесменом.
Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".
Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьенега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.
Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула своїм" жаром "в прозорій сіточці:"Моя принцеса".