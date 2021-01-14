Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) заворожила формами в бикини

Популярная красотка в этот раз показала сочные формы в мини-бикини, передает Politeka.net. Звезда показала невероятные формы, записав видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Модель сейчас отдыхает на одном из мексиканских курортов и сделала кадры, находясь в своем номере.

Брюнетка показала фигуру в зеркале в полный рост.

Модель немного повиляла бедрами в крохотных плавочках на завязочках. Округлые совершенства завораживали взгляд. Грудь тоже смотрелась чудесно в столь крохотном купальнике, представлявшем собой небольшие лоскутками ткани.

На другом кадре Сьенега раскинулась на диване, хвастаясь подтянутым телом.

Красотка поиграла с влажными волосами и улыбнулась, глядя в камеру.

"Еще одно видео со мной в бикини 💁🏻‍♀️", - написала Кассандра.

За несколько часов пост собрал более 6000 просмотров и много комментариев. Пользователи сети восхищались фигурой звезды.

"Мамасита", - написал один из фанатов.

Ранее мы писали, что 36-летняя Кассандра Сьенега рассказала, что у нее не только мексиканские, но и немецкие корни.

Красотка с ранних лет рекламирует бикини на себе, чем и зарабатывает на жизнь.

Звезда любит путешествовать, а также фотографировать.

Брюнетка призналась, что мечтает стать женой и мамой. При этом она пообещала, что будет встречать супруга в чем-нибудь горячем и домашней едой.

Своего идеального мужчину она представляет ухоженного бизнесмена.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".