Під Черкасами батько вбив 4-місячного сина

Як передає Politeka.net, подробиці того, що сталося повідомили на сайті обласної прокуратури Черкас.



Трагічний інцидент стався 9 січня. Чоловікові не сподобався плач дитини і він кинув його на ліжечко.

"В результат дитина вдарився головою об спинка, що привівши до отримання важкий тілесний пошкодження, від який малолітній померти. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК Україна і обрано міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.



Тепер чоловікові загрожує позбавлення волі строком від п'яти до семи років.





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Співмешканець 35-річної жінки почав бити її, а потім вбив її дочку і сина під час відпочинку в сауні. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння і все сталося в результаті їх з жінкою сварки.

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