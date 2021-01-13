Під Черкасами батько вбив 4-місячного сина
Як передає Politeka.net, подробиці того, що сталося повідомили на сайті обласної прокуратури Черкас.
Трагічний інцидент стався 9 січня. Чоловікові не сподобався плач дитини і він кинув його на ліжечко.
"В результат дитина вдарився головою об спинка, що привівши до отримання важкий тілесний пошкодження, від який малолітній померти. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК Україна і обрано міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
Тепер чоловікові загрожує позбавлення волі строком від п'яти до семи років.
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Співмешканець 35-річної жінки почав бити її, а потім вбив її дочку і сина під час відпочинку в сауні. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння і все сталося в результаті їх з жінкою сварки.
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