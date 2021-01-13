Под Черкассами отец убил 4-месячного сына

Как передает Politeka.net, подробности случившего сообщили на сайте областной прокуратуры Черкасс.

Трагический инцидент произошел 9 января. Мужчине не понравился плач ребенка и он бросил его на кроватку.

результате ребенок ударился головой о спинку, что привело к получению тяжелых телесных повреждений, от которых малолетний умер. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком от пяти до семи лет.


Ранее мы сообщали, что на Закарпатье мужчина жестоко расправился с двумя маленькими детьми в рождественскую ночь.

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Сожитель 35-летней женщины начал избивать ее, а затем убил ее дочь и сына во время отдыха в сауне. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и все произошло в результате их с женщиной ссоры.

Напомним, пожилой одессит совершил безжалостный поступок, видео трагедии.

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