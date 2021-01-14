Гороскоп на 2021 рік Білого металевого Бика обіцяє деяким знакам Зодіаку надзвичайне фінансове везіння

Комусь Білий металевий Бик приготував масу шансів поліпшити своє матеріальне становище, а хтось ризикує втратити останнє. З фінансової точки зору лютий стане найсприятливішим місяцем для інвестицій і непередбачених витрат, пише Belnovosti.

Козеріг

Або зірки на небі так зійшлися, або практичний фінансовий підхід Козерогів тому причиною – несподіване грошове надходження представників цього знака дуже порадує в лютому 2021 року. Також цей період підійде для придбання красивих речей, декору або прикрас.

Лев

Замість конкретних дій, вони будують повітряні замки, мріючи про те, що хтось коли-небудь їм піднесе все бажане на "блюдечку з блакитною облямівкою". Ті люди, які зможуть налаштувати себе зі шляху мрій на шлях роботи, отримають в лютому 2021 року дуже приємний грошовий сюрприз від Всесвіту.

Рак

Дружелюбність і відкритість Раків налаштуэ до них не тільки товаришів по роботі, але і керівництво. Це зіграє їм на руки. Чекати серйозного додавання в гаманці довго не доведеться – в лютому 2021 року Ракам посміхнеться фінансова фортуна своєю найчарівнішою посмішкою.

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