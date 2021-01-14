Гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка сулит некоторым знакам Зодиака необычайное финансовое везение

Кому-то Белый металлический Бык приготовил массу шансов улучшить свое материальное положение, а кто-то рискует потерять последнее. С финансовой точки зрения февраль станет самым благоприятным месяцем для инвестиций и непредвиденных трат, пишет Belnovosti.

Козерог

Или звезды на небе так сошлись, или практичный финансовый подход Козерогов тому причиной – неожиданное денежное поступление представителей этого знака очень порадует в феврале 2021 года. Также этот период подойдет для приобретения красивых вещей, декора или украшений.

Лев

Вместо конкретных действий, они строят воздушные замки, мечтая о том, что кто-то когда-нибудь им преподнесет все желаемое на "блюдечке с голубой каемочкой". Те люди, которые смогут настроить себя с пути мечтаний на путь работы, получат в феврале 2021 года очень приятный денежный сюрприз от Вселенной.

Рак

Дружелюбие и открытость Раков располагает к ним не только товарищей по работе, но и руководство. Это сыграет им на руки. Ждать серьезного прибавления в кошельке долго не придется – в феврале 2021 года Ракам улыбнется финансовая фортуна своей самой очаровывающей улыбкой.

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