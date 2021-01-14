Названі знаки Зодіаку для яких 2021 складеться вдало у фінансовому плані

Своїм прогнозом на рік Білого металевого Бика поділилася астролог Аріна Артурівна, передає "РБК Україна".

За словами фахівця, шанс розбагатіти отримають лише чотири представники зодіакального кола.

Телець

Народженим під цим сузір'ям доведеться потерпіти до весни. Як стверджує астролог, вдалі фінансові угоди чекають вас в травні і червні. Ці два місяці стануть хорошим часом для покупки предметів декору, прикрас і просто красивих речей. За словами астролога, несприятливий період у фінансовому плані чекає вас в січні і березні, так не ризикуйте і відкладіть важливі справи.

Близнюки

Представникам цього знака Зодіаку астролог обіцяє удачу з грошима на літо. Липень, за її словами, стане прекрасним часом для покупки автомобіля, оскільки справи на роботі у вас підуть вгору. Якщо ви не зважитеся на розтрати в липні, то прибережіть гроші до листопада і Грудня - тоді настане вдалий момент.

Лев

Астролог запевняє, що круглу суму грошей ви можете отримати в березні, травні та серпні. Прибуток можна буде отримати як від вигідних угод, так і від інвесторів і спонсорів. А ось у вересні і листопаді ви зможете вирішити проблеми з орендою або покупкою житла.

Скорпіон



Народжені під цим знаком Зодіаку зможуть отримати великий дохід в лютому, травні, серпні та жовтні. Вже з початку року Скорпіонам буде везти в справах, які пов'язані з нерухомістю.

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