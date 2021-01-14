Названы знаки Зодиака для которых 2021 сложится удачно в финансовом плане

Своим прогнозом на год Белого Металлического Быка поделилась астролог Арина Артуровна, передает "РБК Украина".

По словам специалиста, шанс разбогатеть получат лишь четыре представителя Зодиакального круга.

Телец

Рожденным под этим созвездием придется потерпеть до весны. Как утверждает астролог, удачные финансовые сделки ждут вас в мае и июне. Эти два месяца станут хорошим временем для покупки предметов декора, украшений и просто красивых вещей. По словам астролога, неблагоприятный период в финансовом плане ждет вас в январе и марте, так не рискуйте и отложите важные дела.

Близнецы

Представителям этого знака Зодиака астролог обещает удачу с деньгами на лето. Июль, по ее словам, станет прекрасным временем для покупки автомобиля, поскольку дела на работе у вас пойдут вверх. Если вы не решитесь на растраты в июле, то приберегите деньги до ноября и декабря - тогда наступит удачный момент.

Лев

Астролог уверяет, что круглую сумму денег вы можете получить в марте, мае и августе. Прибыль можно будет получить как от выгодных сделок, так и от инвесторов и спонсоров. А вот в сентябре и ноябре вы сможете решить проблемы с арендой или покупкой жилья.

Скорпион



Рожденные под этим знаком Зодиака смогут получить крупный доход в феврале, мае, августе и октябре. Уже с начала года Скорпионам будет везти в делах, которые связаны с недвижимостью.

Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.

Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.

Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.



