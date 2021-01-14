Популярний російський співак Микола Басков зворушливо привітав шанувальників із зимовими святами, відпочиваючи на курорті

Як повідомляє Politeka.net, артист за прикладом багатьох своїх колег влаштував відпустку і відправився в теплі краї. Після довгої перерви Микола Басков виклав на сторінці в "Instagram" звернення до своїх шанувальників, в якому розповів про своє життя (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

Виконавець зняв себе на камеру, стоячи на терасі біля моря, яке можна помітити у відображенні скляних дверей. Він зображений у білій футболці і чорній кепці, на обличчі виділяється густа сивіюча щетина.

"Всім привіт, давно не був у стрічці, приходив до тями після таких щільних грудневих зйомок. Хочу всіх привітати з усіма минулими святами, а також з наступаючим Старим Новим роком, хто відзначає, побажати всім здоров'я, миру, щастя, добра, виконання всього задуманого. Нехай цей рік буде відкриттям чогось нового. Будьте щасливі і до нових зустрічей з новими проектами, з новими думками, з новими шоу. І просто знайте - я сумую за вами", - заявив Микола Басков у своєму ролику.

Користувачі соцмережі відзначили незвичайну зовнішність співака, навіть Артур Пирожков, Лоліта Мілявська та інші зірки прокоментували його неголеність:

"Симпатяжка 😎❤️"; "як тобі йде борідка! 😘 "; "Світлий, красивий, милостивий! Обожнюю! Нудьгувати.) "; "Колюнь, який гарний! Як тобі йде щетина ! ❤ ️ 💋 "; "Наймиліше і чарівне сонечко, завжди гріє своїм теплом і радістю і щастям. Приємного вам відпочинку, і гарного вам настрою"; "Микола, який незвичайний новий образ у Вас"; "такий брутальний, красень😍"; " Нічого собі у вас новий імідж😁 😁 😁"; " який брутальний чоловік!"; "На людину схожий. Відпочинок на користь"; "Коленька, бритву в руки терміново".

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