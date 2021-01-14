Популярный российский певец Николай Басков трогательно поздравил поклонников с зимними праздниками, отдыхая на курорте

Как сообщает Politeka.net, артист по примеру многих своих коллег устроил отпуск и отправился в теплые края. После долгого перерыва Николай Басков выложил на странице в "Инстаграм" обращение к своим поклонникам, в котором рассказал о своей жизни (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

Исполнитель снял себя на камеру, стоя на террасе у моря, которое можно заметить в отражении стеклянной двери. Он запечатлен в белой футболке и черной кепке, на лице выделяется густая седеющая щетина.

"Всем привет, давно не был в ленте, приходил в себя после таких плотных декабрьских съемок. Хочу всех поздравить со всеми прошедшими праздниками, а также с наступающим Старым Новым годом, кто отмечает, пожелать всем здоровья, мира, счастья, добра, исполнения всего задуманного. Пускай этот год будет открытием чего-то нового. Будьте счастливы и до новых встреч с новыми проектами, с новыми мыслями, с новыми шоу. И просто знайте - я скучаю по вам", - заявил Николай Басков в своем ролике.

Пользователи соцсети отметили необычную внешность певца, даже Артур Пирожков, Лолита Милявская и другие звезды прокомментировали его небритость:

"Симпатяжка 😎❤️"; "Как тебе идёт бородка! 😘"; "Светлый, красивый, благостный! Обожаю! Скучаю.)"; "Колюнь, какой красивый! Как тебе идёт щетина ! ❤️💋"; "Самый милый и очаровательное солнышко, всегда греет своим теплом и радостью и счастьем. Приятного вам отдыха, и хорошего вам настроения"; "Николай, какой необычный новый образ у Вас"; "Такой брутальный, красавец 😍"; "Ничего себе у вас новый имидж 😁😁😁"; "Какой брутальный мужчина!"; "На человека похож. Отдых на пользу"; "Коленька, бритву в руки срочно".

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