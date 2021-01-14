Герой 6 сезону шоу "Холостяк" і тренер проекту "Зважені та щасливі" Іраклі Макацарія сильно змінився з часів своєї юності

Як повідомляє Politeka.net, Грузинський шоумен виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію архівних фото, на яких ледь схожий сам на себе. Так на одному зі знімків молодий Іраклі зображений з кучерявою зачіскою і без бороди, він виглядає більш худорлявим, хоча очі видають той же грайливе чарівність.

На іншому кадрі ще більш юний "Холостяк" зображений в одному рушнику, замотаним на поясі. Судячи з мокрій голові, хлопець тільки повернувся з пляжу. Поруч можна помітити рідну сестру Іраклі, Лану, яка теж замоталася в рушник поверх купальника. На ще одному фото Макацарія позує вже зі щетиною на обличчі і змужнілим обличчям, Він надів окуляри, а на голову натягнув чорну шапку.

"Тепер ви знаєте про мене все 😁 😎 бачите зміни?",- поцікавився Іраклі в описі до посту.

Користувачі Мережі в коментарях обговорили, як знаменитий красень змінився з віком:

"Ви довели правдивість приказки про те, що чоловіки, як коньяк, з віком стають тільки витриманіше, міцніше і благородніше"; " шоста фотографія в окулярах дуже красива !"; "Настав той самий розквіт сил 🔥 розумний, красивий, в міру вгодований чоловік 😍"; " з хлопчика виріс чоловік..."; "Зміни тільки в хорошу сторону. Мужності і краси. Ви як хороше вино. З роками тільки краще і вишуканіше"; "від хлоп'ячої сором'язливості до чоловічої мудрості"; "гени хороші, стиль вміло підкреслює індивідуальність, ну а року до лиця завдяки способу життя"; "тепер вірю, що у тебе вушка стирчали"; "О боже, який був милашка"; "такий різний і такий завжди чарівний"; "на 6 фото - прям Людина-амфібія,дуже на Коренева схожий".

Нагадавши, красунчик з " Холостяка "Іраклі Макацарія ошелешив появою з немовлям на руках:"абсолютне щастя".

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