Герой 6 сезону шоу "Холостяк" і тренер проекту "Зважені та щасливі" Іраклі Макацарія сильно змінився з часів своєї юності
Як повідомляє Politeka.net, Грузинський шоумен виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" серію архівних фото, на яких ледь схожий сам на себе. Так на одному зі знімків молодий Іраклі зображений з кучерявою зачіскою і без бороди, він виглядає більш худорлявим, хоча очі видають той же грайливе чарівність.
На іншому кадрі ще більш юний "Холостяк" зображений в одному рушнику, замотаним на поясі. Судячи з мокрій голові, хлопець тільки повернувся з пляжу. Поруч можна помітити рідну сестру Іраклі, Лану, яка теж замоталася в рушник поверх купальника. На ще одному фото Макацарія позує вже зі щетиною на обличчі і змужнілим обличчям, Він надів окуляри, а на голову натягнув чорну шапку.
Лобода програла поруч з красунею-мамою в купальнику, кадри з відпочинку: "Молодшою за доньку виглядає"
Вагітна дружина Віктора Павлика розповіла про складний діагноз, фото з лікарні: "Ліки перестали допомагати..."
Кухар з "Танців з зірками" показала, як виглядала в юності, рідкісні фото: "У мене не було б…»
Застрелені тіла сім'ї виявили в Одеській області, поруч лежала записка: фатальні подробиці і фото
Крістіна Орбакайте несподівано стала дружиною відомого співака: "Ух ти, у мене нова сім'я!"
"Тепер ви знаєте про мене все 😁 😎 бачите зміни?",- поцікавився Іраклі в описі до посту.
Користувачі Мережі в коментарях обговорили, як знаменитий красень змінився з віком:
"Ви довели правдивість приказки про те, що чоловіки, як коньяк, з віком стають тільки витриманіше, міцніше і благородніше"; " шоста фотографія в окулярах дуже красива !"; "Настав той самий розквіт сил 🔥 розумний, красивий, в міру вгодований чоловік 😍"; " з хлопчика виріс чоловік..."; "Зміни тільки в хорошу сторону. Мужності і краси. Ви як хороше вино. З роками тільки краще і вишуканіше"; "від хлоп'ячої сором'язливості до чоловічої мудрості"; "гени хороші, стиль вміло підкреслює індивідуальність, ну а року до лиця завдяки способу життя"; "тепер вірю, що у тебе вушка стирчали"; "О боже, який був милашка"; "такий різний і такий завжди чарівний"; "на 6 фото - прям Людина-амфібія,дуже на Коренева схожий".
Нагадавши, красунчик з " Холостяка "Іраклі Макацарія ошелешив появою з немовлям на руках:"абсолютне щастя".
Як повідомляла Politeka, "Холостяк "Макацарія відгуляв весілля і показав фото з красунею-нареченою:" Моя прекрасна…»
Також Politeka писала, що Іраклі Макацарія ошелешив новиною після чуток про службовий роман: "у вересні весілля»