Герой 6 сезона шоу «Холостяк» и тренер проекта «Зважені та щасливі» Иракли Макацария сильно изменился со времен своей юности

Как сообщает Politeka.net, грузинский шоумен выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию архивных фото, на которых едва похож сам на себя. Так на одном из снимков молодой Иракли запечатлен с курчавой прической и без бороды, он выглядит более худощавым, хотя глаза выдают то же игривое обаяние.

На другом кадре еще более юный "Холостяк" запечатлен в одном полотенце, замотанным на поясе. Судя по мокрой голове, парень только вернулся с пляжа. Рядом можно заметить родную сестру Иракли, Лану, которая тоже замоталась в полотенце поверх купальника. На еще одном фото Макацария позирует уже со щетиной на лице и возмужавшим лицом, он надел очки, а на голову натянул черную шапку.

"Теперь вы знаете обо мне всё 😁😎 Видите изменения?", - поинтересовался Иракли в описании к посту.

Пользователи сети в комментариях обсудили, как знаменитый красавец изменился с возрастом:

"Вы доказали правдивость поговорки о том, что мужчины, как коньяк, с возрастом становятся только выдержаннее, крепче и благороднее"; "шестая фотография в очках очень красивая !"; "Наступил тот самый расцвет сил 🔥 умный, красивый, в меру упитанный мужчина 😍"; "Из мальчика вырос мужчина..."; "Изменения только в хорошую сторону. Мужественности и красоты. Вы как хорошее вино. С годами только лучше и изысканнее"; "От мальчишеской застенчивости до мужской мудрости"; "Гены хорошие, стиль умело подчеркивает индивидуальность, ну а года к лицу благодаря образу жизни"; "Теперь верю, что у тебя ушки торчали"; "О боже, какой был милашка"; "Такой разный и такой всегда обаятельный"; "На 6 фото - прям человек-амфибия,очень на Коренева похож".

Напомним, красавчик из "Холостяка" Иракли Макацария ошарашил появлением с младенцем на руках: "Абсолютное счастье".

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