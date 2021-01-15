Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, здивувала фігурою в рожевому боді

Модель набирає популярність після того, як стала рекламувати одяг в Instagram. Дівчина при цьому не переходить межі і робить мінімальні акценти на бюсті. Через пишних форм шостого розміру Гюль виглядає вельми спокусливо навіть в простих нарядах.

Вдома ж дівчина дивує особистими селфі, на яких позує або в білизні, або в боді оригінального дизайну. На фан-акаунті був опублікований один з таких знімків-на фото Гюль позувала в пудровому боді з глибоким декольте.

Сидячи на дивані, Бахарі вдалося показати не тільки розкішні довгі локони і новий «лук», але ще і спантеличити фігурою. Шанувальники знову помітили, що дівчина продовжує набирати вагу і її стегна не помітити просто неможливо:

«Чудово 🔥; Приголомшлива і шикарна жінка🔥😍; Привіт подруга 💗 ви стали помітно більше; Лялька-машина просто; Відмінна робота, малятко 👧; Така красива і дуже гаряча дівчинка; Вау, будь моєю дружиною, будь ласка 🌮 💍; Я не можу насититися тобою ❤; Дуже красиво; Чудово😍; єдина Законна Богиня ❤».

Для того, щоб виглядати більш ефектно і привабливо, дівчина вирішила набрати вагу і перетворитися завдяки уколам краси. Гюль при цьому не з'являється на фото в однакових нарядах.

Свій Instagram дівчина веде в певному стилі, тому показує на кожному фото новий одяг і часто робить лише один акцент на своїх достоїнствах. Цього разу Бахарі підкреслила досить великі сідниці завдяки персиковому спортивному костюму.

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