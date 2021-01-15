Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, удивила фигурой в розовом боди

Модель набирает популярность после того, как стала рекламировать одежду в Инстаграм. Девушка при этом не переходит границы и делает минимальные акценты на бюсте. Из-за пышных форм шестого размера Гюль выглядит весьма соблазнительно даже в простых нарядах.

Дома же девушка удивляет личными селфи, на которых позирует либо в белье, либо в боди оригинального дизайна. На фан-аккаунте был опубликован один из таких снимков – на фото Гюль позировала в пудровом боди с глубоким декольте.

Сидя на диване, Бахари удалось показать не только роскошные длинные локоны и новый «лук», но еще и озадачить фигурой. Поклонники снова заметили, что девушка продолжает набирать вес и ее бедра не заметить просто невозможно:

«Великолепно 🔥; Потрясающая и шикарная женщина🔥😍; Привет подруга 💗 вы стали заметно больше; Кукла-машина просто; Отличная работа, малышка 👧; Такая красивая и очень горячая девочка; Вау, будь моей женой, пожалуйста 🌮 💍; Я не могу насытиться тобой ❤; Слишком красиво; Великолепно😍; единственная Законная Богиня ❤».

Для того, чтобы выглядеть более эффектно и привлекательно, девушка решила набрать вес и преобразиться благодаря уколам красоты. Гюль при этом не появляется на фото в одинаковых нарядах.

Свой Инстаграм девушка ведет в определенном стиле, поэтому показывает на каждом фото новую одежду и зачастую делает лишь один акцент на своих достоинствах. В этот раз Бахари подчеркнула довольно крупные ягодицы благодаря персиковому спортивному костюму.

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