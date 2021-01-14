Популярна українська співачка і автор пісень Jerry Heil (Яна Шемаєва) нагадала про трагедію у своїй родині, але зробила це з гумором
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram 25-річна артистка, яка раніше відверто зізналася, що у неї ніколи не було інтимної близькості, розмістила несподіваний пост. На честь річниці по бабусі співачка поділилася кумедним відео зі своєю покійною родичкою.
На опублікованих кадрах бабуся запитує у Яни, чи є у неї хлопець, і, отримавши негативну відповідь, продовжує цікавитися: "А чому? Хлопців не любиш, га?".
"А що робити, щоб він був?", — запитує Яна у відповідь.
" Сьогодні рік, як її не стало💔 #бабаЖеня А питання досі відкрите😄Ба, поговори з кимось там зверху!
✨Постскриптумний АЛАРМ: нагадую вам проводити більше часу з рідними. Знімайте на камеру. І говоріть їм про свою любов!", — написала зірка під відео.
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Шанувальники висловили артистці свої співчуття, а також відзначили зовнішню схожість Яни з бабусею і їхнє сімейне почуття гумору.
"Ви з нею схожі, я спочатку подумала що це ти грим зробила собі); я впевнена, що вона пишається тобою і завжди буде для тебе ангелом хранителем💛; ти так на неї схожа; чудова бабуся і прекрасне почуття гумору, яке назавжди залишилося в тобі як спадок😌; С півчуваю. Вічна пам'ять", — пишуть в коментарях.
Нагадавши, юну зірку нацвідбору "Євробачення" Jerry Heil поголили налисо за програш, з'явилися фото.
Як повідомляла Politeka, Jerry Heil вперше розповіла, чому у неї не складається з хлопцями: "не було близькості...".
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