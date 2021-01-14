Популярная украинская певица и автор песен Jerry Heil (Яна Шемаева) напомнила о трагедии в своей семье, но сделала это с юмором

Как передает Politeka.net, на своей странице в Instagram 25-летняя артистка, которая ранее откровенно призналась, что у нее никогда не было интимной близости, разместила неожиданный пост. В честь годовщины по бабушке певица поделилась забавным видео со своей покойной родственницей.

На опубликованных кадрах бабушка спрашивает у Яны, есть ли у нее парень, и, получив отрицательный ответ, продолжает интересоваться: "А почему? Парней не любишь, а?".

"А что делать, чтобы он был?", — спрашивает Яна в ответ.

"Сегодня год, как ее не стало💔 #бабаЖеня А вопрос до сих пор открыт😄 Ба, поговори с кем-то там сверху!

✨Постскриптумный АЛАРМ: напоминаю вам проводить больше времени с родными. Снимайте на камеру. И говорите им о своей любви!", — написала звезда под видео.

Поклонники выразили артистке свои соболезнования, а также отметили внешнее сходство Яны с бабушкой и их семейное чувство юмора.

"Вы с ней похожи, я сначала подумала что это ты грим сделала себе); я уверена, что она гордится тобой и всегда будет для тебя ангелом хранителем💛; ты так на нее похожа; Замечательная бабушка и прекрасное чувство юмора, которое навсегда осталось в тебе как наследство😌; Сочувствую. Вечная память", — пишут в комментариях.

Напомним, юную звезду Нацотбора "Евровидения" Jerry Heil обрили налысо за проигрыш, появились фото.

Как сообщала Politeka, Jerry Heil впервые рассказала, почему у нее не складывается с парнями: "Не было близости...".

Также Politeka писала, что Jerry Heil попала в ДТП, звезда предчувствовала беду.