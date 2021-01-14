Популярная украинская певица и автор песен Jerry Heil (Яна Шемаева) напомнила о трагедии в своей семье, но сделала это с юмором
Как передает Politeka.net, на своей странице в Instagram 25-летняя артистка, которая ранее откровенно призналась, что у нее никогда не было интимной близости, разместила неожиданный пост. В честь годовщины по бабушке певица поделилась забавным видео со своей покойной родственницей.
На опубликованных кадрах бабушка спрашивает у Яны, есть ли у нее парень, и, получив отрицательный ответ, продолжает интересоваться: "А почему? Парней не любишь, а?".
"А что делать, чтобы он был?", — спрашивает Яна в ответ.
"Сегодня год, как ее не стало💔 #бабаЖеня А вопрос до сих пор открыт😄 Ба, поговори с кем-то там сверху!
✨Постскриптумный АЛАРМ: напоминаю вам проводить больше времени с родными. Снимайте на камеру. И говорите им о своей любви!", — написала звезда под видео.
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Поклонники выразили артистке свои соболезнования, а также отметили внешнее сходство Яны с бабушкой и их семейное чувство юмора.
"Вы с ней похожи, я сначала подумала что это ты грим сделала себе); я уверена, что она гордится тобой и всегда будет для тебя ангелом хранителем💛; ты так на нее похожа; Замечательная бабушка и прекрасное чувство юмора, которое навсегда осталось в тебе как наследство😌; Сочувствую. Вечная память", — пишут в комментариях.
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