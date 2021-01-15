Переможниця проекту «Холостяк» Даша Ульянова чесно відповіла на пікантні запитання фанатів в Instagram

Даша звикла до уваги фанатів після фіналу проекту шоу» Холостяк", адже її скандальне розставання з чоловіком завершилося досить швидко, і учасники через пару місяців вже перебували в інших відносинах. Зараз дівчина активно займається своїм блогом в Instagram і має намір продовжувати займатися гімнастикою і далі.

Також нещодавно в соціальній мережі дівчина вирішила відповісти на найчастіші і Популярні питання фанатів:

За словами Даші, реагувати на неадекватні повідомлення вона звикла досить швидко і якби хтось побачив, що іноді їй пишуть, то у когось точно був би шок. Також дівчина заявила, що особливо примітні коментарі іноді відправляє на «дошку ганьби».

Ульянова підкреслила також, що в минулому під час навчання вона ніколи не була відмінницею, але і не намагалася це зробити, хоча якби спробувала, то толк би з неї був би напевно. Відповідаючи на поширене питання про губи, Даша заявила, що їй йдуть не тільки пухкі форми, але і друге підборіддя.

Пізніше дівчина показала, як виглядають її губи після постійних маніпуляцій і хоча вона вже півроку з ними нічого не робила, вони як і раніше досить великі.

Відзначимо, раніше дівчина вирішила показати, як вона веселиться після того, як знову полетіла відпочивати в теплі краї – в ОАЕ. Новими знімками зірка поділилася в розділі Сторі на своїй сторінці в Instagram. Так, Даша показала яскраве фото з відпочинку на пляжі і засвітила при цьому стрункі ніжки.

І не забула при цьому дівчина похвалитися також місцевою кухнею, яка їй так подобається. Однак найнесподіванішим знімком для шанувальників став жартівливий кадр Ульянової з таємним коханим. Даша вирішила поділитися фото, на якому вона позує і позаду неї проходить чоловік в традиційному балахоні.

У підписі Ульянова зазначила, що»багато хто просив показати нареченого".

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