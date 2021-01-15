Победительница проекта «Холостяк» Даша Ульянова честно ответила на пикантные вопросы фанатов в Инстаграм

Даша привыкла к вниманию фанатов после финала проекта шоу «Холостяк», ведь ее скандальное расставание с мужчиной завершилось довольно быстро, и участники через пару месяцев уже состояли в других отношениях. Сейчас девушка активно занимается своим блогом в Инстаграм и намерена продолжать заниматься гимнастикой и далее.

Также недавно в социальной сети девушка решила ответить на самые частые и популярные вопросы фанатов:

По словам Даши, реагировать на неадекватные сообщения она привыкла довольно быстро и если бы кто-то увидел, что иногда ей пишут, то у кого-то точно был бы шок. Также девушка заявила, что особо примечательные комментарии иногда отправляет на «доску позора».

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Ульянова подчеркнула также, что в прошлом во время учебы она никогда не была отличницей, но и не старалась это сделать, хотя если бы попыталась, то толк бы из нее был бы наверняка. Отвечая на распространённый вопрос о губах, Даша заявила, что ей идут не только пухлые формы, но и второй подбородок.

Позже девушка показала, как выглядят ее губы после постоянных манипуляций и хотя она уже полгода с ними ничего не делала, они по-прежнему весьма большие и не надо бояться это делать в принципе, главное - хороший специалист.

Отметим, ранее девушка решила показать, как она веселится после того, как снова улетела отдыхать в теплые края – в ОАЭ. Новыми снимками звезда поделилась в разделе Стори на своей странице в Инстаграм. Так, Даша показала яркое фото из отдыха на пляже и засветила при этом стройные ножки.

И не забыла при этом девушка похвалиться также местной кухней, которая ей так нравится. Однако самым неожиданным снимком для поклонников стал шуточный кадр Ульяновой с тайным возлюбленным. Даша решила поделиться фото, на котором она позирует и позади нее проходит мужчина в традиционном балахоне.

В подписи Ульянова отметила, что «Многие просили показать жениха».

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

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