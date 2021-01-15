Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, показала яскравий образ в бікіні на пляжі

Більше семи років Квітко займається рекламними зйомками і виставляє напоказ тіло в найзухваліших і відкритих бікіні, при цьому дівчина намагається довести, що не робила пластики і її гідності цілком натуральні. В Instagram дана тема є однією з найчастіших серед тих, що піднімаються під фото зірки.

Анастасія при низькому зростанні важить більше сімдесяти кілограм і відмовляється худнути, адже так втратить унікальність, вважає вона. У маленьких бікіні дівчина сподівається підкреслити те, як розкішно вона виглядає – Квітко вважає свій вигляд кращим, ніж у інших моделей.

У золотистому Бікіні на тонких лямках дівчина виглядала вельми спокусливо на пляжі, що відзначили в мережі:

"Твоя фігура ... 👌 ; Привіт, а навіщо ви так сильно піднімаєте трусики вгору; яка незвичайна жінка; Подушки безпеки; загальний матеріал дружини😍; приголомшливі форми .... Чудова красуня; Bella entre las bellas; ідеальна красуня з тілом мрії; я помилявся з меншою кількістю красивого одягу; не брешіть, що це все рідне, таке убозтво можна тільки зробити».

Дівчина вважає за краще показувати тільки вдалі фото, на яких звертає уваги на свої достоїнства. Анастасія вважає своєю гордістю шостий розмір бюста і має намір вибирає бікіні маленького розміру. Найчастіше, ліфчики Квітко просто замалі.

Як видно на кадрі, представленому на фан-акаунті, дівчина в синьому купальнику знову підкреслила свою привабливість. Відчинивши халат і позуючи вдома перед дзеркалом, Квітко покрутилася перед камерою і засвітила "кращі місця".

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