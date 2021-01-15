Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, показала яркий образ в бикини на пляже
Более семи лет Квитко занимается рекламными съемками и выставляет напоказ тело в самых дерзких и открытых бикини, при этом девушка старается доказать, что не делала пластики и ее достоинства вполне натуральные. В Инстаграм данная тема является одной из самых частых среди тех, что поднимаются под фото звезды.
Анастасия при низком росте весит более семидесяти килограмм и отказывается худеть, ведь так потеряет уникальность, считает она. В маленьких бикини девушка надеется подчеркнуть то, как роскошно она выглядит – Квитко считает свой вид лучшим, чем у других моделей.
В золотистом бикини на тонких лямках девушка выглядела весьма соблазнительно на пляже, что отметили в сети:
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«Твоя фигура ... 👌; Привет, а зачем вы так сильно поднимаете трусики вверх; какая необычная женщина; Подушки безопасности; Общий материал жены 😍; Потрясающие формы .... Великолепная красотка; Bella entre las bellas; Идеальная красотка с телом мечты; Я ошибался с меньшим количеством красивой одежды; не врите, что это все родное, такое убожество можно только сделать».
Девушка предпочитает показывать только удачные фото, на которых обращает внимания на свои достоинства. Анастасия считает своей гордостью шестой размер бюста и намерено выбирает бикини маленького размера. Чаще всего, лифчики Квитко просто маловаты.
Как видно на кадре, представленном на фан-аккаунте, девушка в синем купальнике вновь подчеркнула свою привлекательность. Распахнув халат и позируя дома перед зеркалом, Квитко покрутилась перед камерой и засветила «лучшие места».
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов