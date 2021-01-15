Австрійський співак і переможець "Євробачення" Томас Нойвірт, який відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, здивував новим бородатим образом

Як пише Politeka.net, артист виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" свіжі Селфі, зроблені після подкасту. Він сфотографувався на тлі стіни в спортивній фіолетовій футболці і бейсболці, Том використовував можливість І побудував гримаси на камеру. Так на одному зі знімків Кончіта Вурст висунув язик, на іншому надув щоки з розсердженим виглядом, а на останній витріщив очі.

"Ось кілька фотографій, які я щойно створив", - написав Нойвірт у своєму пості.

Користувачі соцмережі в коментарях захопилися талантом і красою Кончіти Вурст, деякі звернули увагу на розвинені м'язи в несподіваному місці:

"Королева створення фотографій 💗"; "так креативно"; "Фіолетовий добре виглядає на тобі"; "Оченястенький такий!😍 😚 "; "Чарівний"; " люблю це! Мій дорогий Том"; "такий привабливий"; "подарував відмінний настрій"; "досить круто"; "одружуйся на мені"; "здається, ти тепер повністю готовий до цієї фотобомбе"; "прекрасний цуценятко"; " Привіт, солоденький! Ти чудовий творець! Продовжуй веселитися і я приєднаюся до тебе"; "Ти теж піднімаєш тяжкості за допомогою брів? 😜 У тебе там вже такі м'язи".

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