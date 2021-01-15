Австрийский певец и победитель "Евровидения" Томас Нойвирт, который известен под псевдонимом Кончита Вурст, удивил новым бородатым образом

Как пишет Politeka.net, артист выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" cвежие селфи, сделанные после подкаста. Он сфотографировался на фоне стены в спортивной фиолетовой футболке и бейсболке, Том использовал возможность и построил гримасы на камеру. Так на одном из снимков Кончита Вурст высунул язык, на другом надул щеки с рассерженным видом, а на последней выпучил глаза.

"Вот несколько фотографий, которые я только что создал", - написал Нойвирт в своем посте.

Пользователи соцсети в комментариях восхитились талантом и красотой Кончиты Вурст, некоторые обратили внимание на развитые мышцы в неожиданном месте:

"Королева создания фотографий 💗"; "Так креативно"; "Фиолетовый хорошо смотрится на тебе"; "Глазастенький такой!😍😚"; "Очаровательный"; "Люблю это! Мой дорогой Том"; "Такой привлекательный"; "Подарил отличное настроение"; "Довольно круто"; "Женись на мне"; "Кажется, ты теперь полностью готов к этой фотобомбе"; "Прекрасный щеночек"; "Привет, сладенький! Ты великолепный творец! Продолжай веселиться и я присоединюсь к тебе"; "Ты тоже поднимаешь тяжести с помощью бровей? 😜 У тебя там уже такие мускулы".

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