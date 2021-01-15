Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, захопила фігурою в маленькому комбінезоні

Популярна Південнокорейська модель Кім Лі, яку часто порівнюють з відомою моделлю з сімейства Кардашьян, завжди ділиться в Instagram досить сміливими кадрами. Дівчина не тільки є діджеєм, але ще і займається рекламою одягу.

Останнім часом в мережі можна побачити все більше кадрів з Лі в нових образах. В цілому, Кім подобається показувати в соціальній мережі Instagram кадри, на яких вона робить акцент на своїй фігурі.

У Лі вже понад півмільйона шанувальників, число яких активно зростає. На фан-акаунті з'явився кадр з відпочинку моделі. У синьому комбінезоні дівчина підкреслила свої достоїнства і показала заодно ідеальний і рівний загар. Розпущені локони, макіяж з акцентом на губи і прикраси завершили її «лук».

Модель почала зніматися в рекламних фотосесіях і показувати стильні образи для глянцю відносно недавно. Цього року дівчина вже встигла порадувати серією стильних образів з останньої роботи. Позуючи в бордовій сукні, Кім Лі вдалося підкреслити привабливість своїх форм завдяки дизайну вбрання.

"Ви така висока або це просто об'єктив камери ?!; Така красива, потрібно багато і смачно😭; Біса чудово 🤯❤️😍; Чудово 😍; Красиве тіло❤️; Кім дійсно дуже красива; офіційно, ти сама гаряча дівчина в Азії; Така красива 😍; Ти виглядаєш супер високою; Досконалість 😻», - пишуть користувачі.

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