Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, восхитила фигурой в маленьком комбинезоне

Популярная южнокорейская модель Ким Ли, которую часто сравнивают с известной моделью из семейства Кардашьян, всегда делится в Инстаграм довольно смелыми кадрами. Девушка не только является диджеем, но еще и занимается рекламой одежды.

В последнее время в сети можно увидеть все больше кадров с Ли в новых образах. В целом, Ким нравится показывать в социальной сети Инстаграм кадры, на которых она делает акцент на своей фигуре.

У Ли уже более полумиллиона поклонников, число которых активно растет. На фан-аккаунте появился кадр из отдыха модели. В синем комбинезоне девушка подчеркнула свои достоинства и показала заодно идеальный и ровный загар. Распущенные локоны, макияж с акцентом на губы и украшения завершили ее «лук».

Модель начала сниматься в рекламных фотосессиях и показывать стильные образы для глянца относительно недавно. В этом году девушка уже успела порадовать серией стильных образов из последней работы. Позируя в бордовом платье, Ким Ли удалось подчеркнуть привлекательность своих форм благодаря дизайну наряда.

«Вы такая высокая или это просто объектив камеры ?!; Такая красивая, нужно много и вкусно😭; Чертовски великолепно 🤯❤️😍; Великолепно, ваша исператрица😍; Красивое тело❤️; Ким ли действительно очень красивая; официально, ты самая горячая девушка в Азии; Такая красивая 😍; Ты выглядишь супер высокой; Совершенство 😻», - пишут пользователи.

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