Голлівудська актриса Анджеліна Джолі виглядає чудово навіть в простих нарядах без принтів

Хоча актриса останнім часом рідко з'являється на публіці і не бере участь в нових фотосесіях, більш ранні її роботи вражають фанатів із завидною регулярністю. Що не дивно, адже Джолі вміє доглядати за собою, щоб завжди виглядати розкішно.

Множинні тату на стрункому тілі нітрохи не зменшили жіночності актриси, як видно на знімку, навіть в білому вбранні без бретелей вона виглядає ніжно і спокусливо, показуючи тендітні плечі.

У недавньому інтерв'ю Джолі розповіла про свого дерматолога Ронда Ранд. Актриса познайомилася з нею ще в дитинстві, лікар близько 30 років консультує зірку.

Головна основа по догляду за шкірою зірки це-сонцезахисний крем, правильне очищення обличчя м'яким, ніжним засобом, використання антиоксидантів і гліколевої кислоти. Також актриса звела використання декоративної косметики до мінімуму. Обов'язковою Джолі також вважає захист своєї шкіри, артистка завжди носить головні убори і постійно зволожує шкіру.

Артистка вибирає вбрання в нюдових, кавових і сірих відтінках. Улюбленим же кольором знаменитості є чорний, який Анджеліна Джолі дуже рідко змінює, вибираючи саме чорний «лук».

І як видно на кадрі, представленому на фан-акаунті в Instagram, такі образи дуже йдуть Джолі, вигідно підкреслюючи її світлу шкіру.

"Така красива 👄; що сталося з плечима?; Красиво ♥; 💋 є певний рівень голлівудської богині Анджеліни Джолі-ваш 1 з 3; Будьте обережні, щоб не впасти від її краси 😂; Просто прекрасно!!; Немає жінки прекрасніше на світі ...; Дуже чуттєвий і привабливий образ; Красивий ангел з перцем».

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