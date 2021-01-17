Голливудская актриса Анджелина Джоли выглядит превосходно даже в простых нарядах без принтов
Хотя актриса в последнее время редко появляется на публике и не принимает участие в новых фотосессиях, более ранние ее работы впечатляют фанатов с завидной регулярностью. Что не удивительно, ведь Джоли умеет ухаживать за собой, чтобы всегда выглядеть роскошно.
Множественные тату на стройном теле ничуть не убавили женственности актрисы, как видно на снимке, даже в белом наряде без бретелей она выглядит нежно и соблазнительно, показывая хрупкие плечи.
В недавнем интервью Джоли рассказала о своем дерматологе Ронде Ранд. Актриса познакомилась с ней еще в детстве, врач около 30 лет консультирует звезду.
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Главная основа по уходу за коже звезды это – солнцезащитный крем, правильная очистка лица мягким, нежным средством, использование антиоксидантов и гликолевой кислоты. Также актриса свела использование декоративной косметики до минимума. Обязательной Джоли также считает защиту своей кожи, артистка всегда носит головные уборы и постоянно увлажняет кожу.
Артистка выбирает наряды в нюдовых, кофейных и серых оттенках. Излюбленным же цветом знаменитости является черный, который Анджелина Джоли очень редко меняет, обычная выбирая именно чёрный «лук».
И как видно на кадре, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, такие образы очень идут Джоли, выгодно подчеркивая ее светлую кожу.
«Такая красивая 👄; Что случилось с плечами?; Красиво ♥ ;зона декольте голову кружит💋 есть определенный уровень голливудской богини Анджелины Джоли - ваш 1 из 3; Будьте осторожны, чтобы не упасть от ее красоты 😂; Просто прекрасно!!; Нет Женщины прекраснее на свете ...; Очень чувственный и привлекательный образ; Красивый ангел с перцем».
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