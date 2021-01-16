Популярна модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, вирішила похвалитися новим образом в одній білизні

Олена звикла до уваги до своїх рекламних фото. Так як дівчина займається зйомками для онлайн-магазинів, що рекламують одяг, вона зовсім не приховує достоїнств. Довгий час дівчина працювала над собою з косметологами і змінила себе до невпізнання за допомогою пластики бюста і сідниць, а також уколів краси і контурної пластики обличчя.

Модель любить відвідувати солярій особливо часто взимку, тому навіть на зимових фото її шкіра завжди засмагла і досить смаглява. Цього разу на фото в Instagram Омович показала образ з однієї прозорої білизни чорного кольору з тонкими мотузочками. Не обійшлося і без жартів.

Так як в Україну несподівано нагрянули морози, Олена зіграла на контрастах:

"Ідеальний наряд для -18 градусів морозу😂 👌 🏻 ❄️", - жартівливо підмітила дівчина під фото.

Фанати відреагували по-своєму:

"Ти така красива принцеса; а що не роздяглася!??? Вже роздяглася б. Інстаграмм все витримає; Рот все? Не закривається ?; Та ось так добре, але хоч рот прикрийте; ідеально, якщо залишатися вдома 🤪; So great post !! 😍 ; Скоро за якістю я звернуся до тебе дорога; як багато пишного і так мало одягу; ви дуже красива; ну з таким одягом можна і не одягатися вже".

Нещодавно Омович взяла участь у фотосесії для реклами спортивних боді з розписними принтами. Завдяки лаконічності вбрання, їй вдалося одночасно зробити акцент і на бюсті, і на сідницях.

На кадрі, представленому на фан-акаунті, дівчина спокусливо зігнулася на підлозі і підняла таз вгору. Чорні туфлі з оригінальним каблуком і відсутність безлічі деталей зробили образ Омович досить пікантним.

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