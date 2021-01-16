Популярна модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, решила похвастаться новым образом в одном белье

Алена привыкла ко вниманию к своим рекламным фото. Так как девушка занимается съемками для онлайн-магазинов, что рекламируют одежду, она совсем не скрывает достоинств. Долгое время девушка работала над собой с косметологами и изменила себя до неузнаваемости при помощи пластики бюста и ягодиц, а также уколов красоты и контурной пластики лица.

Модель любит посещать солярий особенно часто зимой, поэтому даже на зимних фото ее кожа всегда загоревшая и довольно смуглая. В этот раз на фото в Инстаграм Омович показала образ из одного прозрачного белья черного цвета с тонкими веревочками. Не обошлось и без шуток.

Так как в Украину неожиданно нагрянули морозы, Алена сыграла на контрастах:

«Идеальный наряд для -18 градусов мороза😂👌🏻❄️», - шутливо подметила девушка под фото.

Фанаты отреагировали по-своему:

«Ты такая красивая принцесса; А что не разделась!??? Уж разделась бы. Инстаграмм все выдержит; Рот всё? Не закрывается ?; Да вот так хорошо, но хоть рот прикройте; Идеально, если оставаться дома 🤪; So great post !! 😍; Скоро за качеством я обращусь к тебе дорогая; Как много пышного и так мало одежды; Вы очень красивая; ну с такой одеждой можно и не одеваться уже».

Недавно Омович приняла участие в фотосессии для рекламы спортивных боди с расписными принтами. Благодаря лаконичности наряда, ей удалось одновременно сделать акцент и на бюсте, и на ягодицах.

На кадре, представленном на фан-аккаунте, девушка соблазнительно изогнулась на полу и приподняла таз вверх. Черные туфли с оригинальным каблуком и отсутствие множества деталей сделали образ Омович довольно пикантным.

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