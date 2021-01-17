Українська співачка Міка Ньютон розповіла про перенесену важку хворобу

Як повідомляє Politeka.net, 34-річна артистка і зірка "Євробачення" перемогла рак яєчників та розповіла, що їй довелося пройти довгий шлях лікування, пережити дві операції, але всі ці хворобливі маніпуляції допомогли Ньютон одужати.

Своєю історією одужання знаменитість поділилася в особистому Instagram.

"Спасибі за це питання. Чесно кажучи, ті операції не доставляли задоволення, але вони допомогли мені одужати, тому я вдячна за все. Лікарі вважають, що рак зник. Однак я приходжу кожні три місяці в онкологічний центр, щоб все перевірити", - заявила Міка.

Варто відзначити, що українській співачці Мікі Ньютон, яка в даний час живе в США, спочатку діагностували 3-ю стадію раку. Після другої операції їй сказали, що у неї рак яєчників третьої стадії, і їй знадобиться 12 курсів хіміотерапії. Але найжахливішою новиною для зірки стало те, що вона ніколи не зможе мати дітей.

Але сталося диво і через тиждень аналізи змінилися, і у Міки Ньютон виявилася перша стадія важкої недуги, так що в один прекрасний день в української співачки ще буде шанс завагітніти і мати дітей.

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