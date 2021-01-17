Украинская певица Мика Ньютон рассказала о перенесенной тяжелой болезни
Как сообщает Politeka.net, 34-летняя артистка и звезда "Евровидения" победила рак яичников и рассказала, что ей пришлось пройти долгий путь лечения и пережить две операции, но все эти болезненные манипуляции помогли Ньютон выздороветь.
Своей историей выздоровления знаменитость поделилась в личном Instagram.
"Спасибо за этот вопрос. Честно говоря, те операции не доставляли удовольствия, но они помогли мне выздороветь, поэтому я благодарна за все. Врачи считают, что рак исчез. Однако я прихожу каждые три месяца в онкологический центр, чтобы все проверить", – заявила Мика.
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Стоит отметить, что украинской певице Мике Ньютон, которая в настоящее время живет в США, изначально диагностировали 3-ю стадию рака. После второй операции ей сказали, что у нее рак яичников третьей стадии, и ей понадобится 12 курсов химиотерапии. Но самой ужасной новостью для звезды стало то, что она никогда не сможет иметь детей.
Но случилось чудо и через неделю анализы изменились, и у Мики Ньютон оказалась первая стадия тяжелого недуга, так что в один прекрасный день у украинской певицы еще будет шанс забеременеть и иметь детей.
Напомним, Мика Ньютон вернулась в Украину и зажгла с дочерьми скандального экс-регионала.
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