Голлівудська актриса Анджеліна Джолі у банному халаті захопила ніжністю і простотою
Анджеліна Джолі і після сорока продовжує виглядати чудово, тому фанати діляться фото актриси в Instagram і обговорюють секрети її краси. Зірка не веде власний аккаунт, тому в соціальній мережі можна зустріти найрізноманітніші групи з фото знаменитості.
Як видно на одному з таких фото, Джолі уметт привернути увагу до себе навіть в простому банному халаті і з рушником на голові. Мінімум макіяжу, акуратні прикраси і легка посмішка роблять зірку чарівною.
Джолі в догляді за собою досить категорична-вона відвідує одного і того ж косметолога, постійно завдає сонцезахисний крем – це береже шкіру від пігментації. Також актриса не має шкідливих звичок і звела до мінімуму вживання алкоголю, який заважає шкірі бути гладкою і пружною.
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Щоб заповнити баланс, Джолі випиває два літри чистої питної води в день, адже вважає, що це запорука краси і молодості шкіри (і гарного самопочуття).
При цьому на фан-акаунтах шанувальники діляться кращими кадрами з фотосесій артистки За останній час. Бажаючи спростувати плітки, шанувальники поділилися стильним фото Джолі, що позує в Білій вільній сукні. Наряд не тільки максимально приховав фігуру, але і вразив своєю простотою.
"Красиво як завжди; Круто. ... ти мені подобаєшся 👌; це недавнє фото? Вона все ще хороша; ти моя мрія😍; Леді Бос, будь ласка, припиніть бути такою спокусливою; Вау, дуже добре. Гарний вигляд; хороша поза для роздумів; я в раю або в пеклі; небезпечна елегантність; чудово 😍».
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