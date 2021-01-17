Голливудская актриса Анджелина Джоли в банном халате восхитила нежностью и простотой

Анджелина Джоли и после сорока продолжает выглядеть превосходно, поэтому фанаты делятся фото актрисы в Инстаграм и обсуждают секреты ее красоты. Звезда не ведет собственный аккаунт, поэтому в социальной сети можно встретить самые разные группы с фото знаменитости.

Как видно на одном из таких фото, Джоли уметт привлечь внимание к себе даже в простом банном халате и с полотенцем на голове. Минимум макияжа, аккуратные украшения и легкая улыбка делают звезду неотразимой.

Джоли в уходе за собой довольно категорична – она посещает одного и того же косметолога, постоянно наносит солнцезащитный крем – это бережет кожу от пигментации. Также актриса не имеет вредных привычек и свела до минимума употребления алкоголя, который мешает коже быть гладкой и упругой.

Чтобы восполнить баланс, Джоли выпивает два литра чистой питьевой воды в день, ведь считает, что это залог красоты и молодости кожи (и хорошего самочувствия).

При этом на фан-аккаунтах поклонники делятся лучшими кадрами из фотосессий артистки за последнее время. Желая опровергнуть сплетни, поклонники поделились стильным фото Джоли, позирующей в белом свободном платье. Наряд не только максимально скрыл фигуру, но и впечатлил своей простотой.

«Красиво как всегда; Круто .... ты мне нравишься 👌; Это недавнее фото? Она все еще хороша; Ты моя мечта😍; Леди босс, пожалуйста,прекратите быть такой соблазнительной; Вау, очень хорошо. Красивый вид; Хорошая поза для размышлений; Я в раю или в аду; опасная элегантность; Великолепно 😍».

Напомним, что Анджелина Джоли прогулялась по улице без нижнего белья, Питт подавится слюной

А еще Politeka писала, что 15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры

Также Politeka сообщала, что Анджелина Джоли ошеломила болезненной худобой на прогулке с дочками