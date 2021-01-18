Деяким знакам Зодіаку загрожує серйозна небезпека в році Бика

Для чотирьох знаків Зодіаку настають небезпечні періоди, чреваті травмами, втратами і різними проблемами зі здоров'ям.

Відомий український астролог Аріна Артурівна попередила, які місяці в році, що наступив, можуть бути найбільш тривожними, і кому слід поберегти себе, пише РБК-Україна.

Овен

Початок року стане для Овнів досить травмонебезпечним. Астролог радить цьому знаку Зодіаку поберегтися і не вживати велику кількість спиртних напоїв, інакше це недобре позначиться в довгостроковій перспективі на їх здоров'ї.

Лев

Левам ризикувати категорично не слід в березні, квітні і червні - ці місяці чреваті травмами і ДТП. Також потрібно бути обережними в кінці травня і у вересні і не ризикувати здоров'ям даремно. З самого початку року астролог рекомендує перевірити своє здоров'я.

Скорпіон

Астролог радить якомога швидше здати всі аналізи і пройти обстеження. Погане самопочуття у Скорпіонів може бути в березні-квітні, в цей період потрібно максимально поберегти себе і відмовитися від спиртного.

Стрілець

Січень-березень, травень-червень можуть бути критичними в плані здоров'я. В цей час можуть загостритися хронічні захворювання, а також високий ризик вірусних інфекцій. Астролог радить Стрільцям поберегти себе в цей період.

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