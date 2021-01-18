Некоторым знакам Зодиака грозит серьезная опасность в году Быка
Для четырех знаков Зодиака грядут опасные периоды, чреватые травмами, потерями и различными проблемами со здоровьем.
Известный украинский астролог Арина Артуровна предупредила, какие месяцы в наступившем году могут быть самыми тревожными, и кому следует поберечь себя, пишет РБК-Украина.
Овен
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Начало года станет для Овнов достаточно травмоопасным. Астролог советует этому знаку Зодиака поберечься и не употреблять большое количество спиртных напитков, иначе это нехорошо скажется в долгосрочной перспективе на их здоровье.
Лев
Львам рисковать категорически не следует в марте, апреле и июне - эти месяцы чреваты травмами и ДТП. Также нужно быть осторожными в конце мая и в сентябре и не рисковать здоровьем понапрасну. С самого начала года астролог рекомендует проверить свое здоровье.
Скорпион
Астролог советует как можно быстрее сдать все анализы и пройти обследования. Плохое самочувствие у Скорпионов может быть в марте-апреле, в этот период нужно максимально поберечь себя и отказаться от спиртного.
Стрельцы
Январь-март, май-июнь могут быть критическими в плане здоровья. В это время могут обостриться хронические заболевания, а также высокий риск вирусных инфекций. Астролог советует Стрельцам поберечь себя в этот период.
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