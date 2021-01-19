Голлівудська актриса Анджеліна Джолі здивувала депресивним виглядом на публіці

Після розлучення користувачі Мережі почала масово відзначати, як змінилася актриса, як почала по-іншому мислити і навіть вести свої інтерв'ю. У той же час деякі фанати в Instagram заявляють, що у зірки була і є депресія і з'являється на публіці рідко актриса тому, що втомилася від уваги.

Також на одному з фан-акаунтів Джолі з'явилося досить сумне фото, під яким шанувальники почали міркувати, як змінилася зірка за ці роки і чи немає у неї депресії. Зараз Джолі весь час приділяє тільки дітям, з'являється на публіці вкрай рідко, а на презентаціях нових кінокартин спілкується з пресою обмежена кількість часу.

"Це просто поганий настрій? Або це депресія?"- сказано на фан-сторінці.

Ось що пишуть в мережі:

"Депресія, якщо ми не будемо обережні з нею, вона може змусити нас покінчити з собою; смуток, втома; ймовірно, вона думає про "іншу сторону" того, що говориться в даний момент; Яка різниця, ти як і раніше чудова !! смішно; чи є на світі що-небудь прекрасніше? Я відповім. Ні; це просто вона !!!! Без ефектів. Вона не дівчина. Симпатична жінка, але їй вже за 40!».

Як видно на одному з фото, Джолі вміє привернути увагу до себе навіть в простому банному халаті і з рушником на голові. Мінімум макіяжу, акуратні прикраси і легка посмішка роблять зірку чарівною.

Джолі в догляді за собою досить категорична-вона відвідує одного і того ж косметолога, постійно завдає сонцезахисний крем – це береже шкіру від пігментації. Також актриса не має шкідливих звичок і звела до мінімуму вживання алкоголю, який заважає шкірі бути гладкою і пружною.

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