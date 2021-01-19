Голливудская актриса Анджелина Джоли удивила депрессивным видом на публике

После развода пользователи сети начала массово отмечать, как изменилась актриса, как начала по-другому мыслить и даже вести свои интервью. В то же время некоторые фанаты в Инстаграм заявляют, что у звезды была и есть депрессия и появляется на публике редко актриса потому, что устала от внимания.

Также на одном из фан-аккаунтов Джоли появилось довольно грустное фото, под которым поклонники начали размышлять, как изменилась звезда за эти годы и нет ли у нее депрессии. Сейчас Джоли все время уделяет только детям, появляется на публике крайне редко, а на презентациях новых кинокартин общается с прессой ограниченное количество времени.

«Это просто плохое настроение? Или это депрессия?» - сказано на фан-странице.

Вот что пишут в сети:

«Депрессия, если мы не будем осторожны с ней, она может заставить нас покончить с собой; грусть, усталость; Вероятно, она думает о «другой стороне» того, что говорится в данный момент; Какая разница, ты по-прежнему великолепна !! смешно; Есть ли на свете что-нибудь прекраснее? Я отвечу. Нет; Это просто ОНА !!!! Без эффектов. Она не девушка. Симпатичная женщина, но ей уже за 40!».

Как видно на одном из фото, Джоли умеет привлечь внимание к себе даже в простом банном халате и с полотенцем на голове. Минимум макияжа, аккуратные украшения и легкая улыбка делают звезду неотразимой.

Джоли в уходе за собой довольно категорична – она посещает одного и того же косметолога, постоянно наносит солнцезащитный крем – это бережет кожу от пигментации. Также актриса не имеет вредных привычек и свела до минимума употребления алкоголя, который мешает коже быть гладкой и упругой.

Напомним, что Анджелина Джоли прогулялась по улице без нижнего белья, Питт подавится слюной

А еще Politeka писала, что 15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры

Также Politeka сообщала, что Анджелина Джоли ошеломила болезненной худобой на прогулке с дочками