У співачки Юлії Началової, яка померла майже два роки, знайшлася таємна дитина

З'ясувалося, що крім 14-річної дочки віри у Началової є маленький син, який з'явився на світ вже після її смерті, пише видання Super.

Артистка і її коханий суддя В'ячеслав Кудря мріяли стати батьками. Після спроб штучного запліднення залишився невикористаний біоматеріал Юлії Началової. Саме її заморожену яйцеклітину медики використовували для того, щоб дати можливість сурогатної матері виносити малюка.

Сурогатна мати народила хлопчика, коли Началової вже не було на цьому світі. Жінка так і не подачила свого сина.

Зараз хлопчик живе разом з батьком, проте часто бачиться з батьками Юлії і з її старшою дочкою Вірою Алдоніною.

За словами близьких до сім'ї джерел, хлопчик дуже схожий на маму, особливо очима. Батько малюка прийняв рішення не показувати його громадськості і не робити публічних заяв.

Однак у ЗМІ потрапили кадри, як сім'я Юлії Началової відзначає день народження дочки разом з бабусею, дідусем і братом.

Нагадаємо, дочка Юлії Началової пішла по стопах мами і підкорила мережу, відео: "божественний голос"

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