У певицы Юлии Началовой, которая умерла почти два года, нашелся тайный ребенок

Выяснилось, что помимо 14-летней дочери Веры у Началовой есть маленький сын, который появился на свет уже после ее смерти, пишет Super.

Артистка и ее возлюбленный судья Вячеслав Кудря мечтали стать родителями. После попыток искусственного оплодотворения остался неиспользованный биоматериал Юлии Началовой. Именно ее замороженную яйцеклетку медики использовали для того, чтобы дать возможность суррогатной матери выносить малыша.

Суррогатная мать родила мальчика, когда Началовой уже не было на этом свете.

Сейчас мальчик живет вместе с отцом, однако часто видится с родителями Юлии и с ее старшей дочерью Верой Алдониной.

По словам близких к семье источников, мальчик очень похож на маму, особенно глазами. Отец малыша принял решение не показывать его общественности и не делать публичных заявлений.

Однако в СМИ попали кадры, как семья Юлии Началовой отмечает день рождения дочери вместе с бабушкой, дедушкой и братом. Женщина так и не увидела свого сына.

Напомним, дочь Юлии Началовой пошла по стопам мамы и покорила сеть, видео: "Божественный голос"

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