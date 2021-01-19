З'явилося важливе уточнення для батьків і школярів

У Міносвіти зробили заяву про навчання дітей після локдауну

Зокрема, після завершення посиленого карантину в Україні існує ймовірність, що учні 9 і 11 класів зможуть повернутися до повноцінного навчання в школах. Обговорюється можливість того, що в школу підуть і інші класи, або будуть вчитися за змішаною формою.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет поінформував у своєму Telegram.

Він уточнив, що все буде залежати від ситуації з коронавірусом в кожній окремій області.

Якщо в регіоні будуть підвищені показники, учні навчатимуться за змішаною формою навчання. Якщо показники будуть в нормі, учні випускних класів зможуть повернутися за шкільні парти після 24 січня.

Міністр зазначив, що також планується відновлення повноформатного або змішаного навчання для школярів інших класів. Вже зараз йдуть консультації з головним санлікарем Віктором Ляшком.

"За сприятливої санітарно-епідемічної ситуації, учні випускних класів повернуться до змішаної форми навчання. В областях, де показники захворюваності СOVID-19 будуть контрольованими, будемо піднімати питання про повернення школярів 9-х і 11-х класів за парти... Закликаю педагогів, учнів та їх батьків до безапеляційного дотримання карантинних вимог", — йдеться в заяві Шкарлета.

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